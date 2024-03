Sono arrivati al piazzale della Tamoil e in via Riglio i rattoppi delle buche- voragini che si sono creati dopo le recenti piogge e che hanno causato molti danni alle auto dei cremonesi. Squadre al lavoro per tutto il giorno in città per riempire di asfalto e bitume le buche. Questi lavori di breve durata sono affidati al gruppo di pronto intervento e di manutenzione delle strade.

Il Comune intanto cerca risorse per aumentare lo stanziamento destinato nel bilancio preventivo alle manutenzioni straordinarie sulle strade cittadine. Un milione la cifra stanziata per le manutenzioni straordinarie finora, con una serie di interventi già programmati (ad esempio su tangenzialina e diversi tratti della tangenziale) e che nel giro di breve tempo potrebbero quindi aumentare. Proprio la tangenziale è in cima alle priorità, sia per lo stato di usura, sia per il tipo di traffico che sopporta

