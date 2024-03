Giovedì 21 marzo ricorre l’Early Music Day, la giornata europea della musica antica, giunta ormai alla sua 12esima edizione. Il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali (sede di Cremona) festeggia l’evento con un pomeriggio dedicato alla ricerca, durante il quale i docenti presenteranno i più importanti progetti in corso.

Si parlerà dei due progetti finanziati dall’Unione Europea, dedicati al canto gregoriano e alla musica dell’Ars Nova, alle nuove edizioni di musica rinascimentale, tra cui quella dedicata a Gesualdo, principe dei madrigalisti, nonché di alcuni cantieri sulla musica barocca, tra cui “Il centro studi sulla cantata italiana”, e delle nuove tecnologie di restauro e conservazione degli strumenti musicali.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza, e si terrà a partire dalle 14:30 nell’Aula Magna del Dipartimento. È un momento per conoscere più da vicino l’attività che l’Università svolge quotidianamente, ed anche per visitarne la storica sede di Palazzo Raimondi, uno dei gioielli dell’architettura cremonese. L’evento sarà condiviso anche in streaming sul canale YouTube del Dipartimento (https://bit.ly/mbc-YT).

© Riproduzione riservata