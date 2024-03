Una delegazione di consiglieri regionali del Partito democratico formata da Matteo Piloni e dai colleghi Simone Negri e Gigi Ponti, capogruppo e segretario in commissione Trasporti, ha incontrato questa mattina, a Cremona, alcuni rappresentanti dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino di Cremona e Mantova: il presidente dell’Agenzia, Maurizio Rossi, il direttore Massimo Dell’Acqua, la consigliera provinciale e membro del Cda, Silvia Genzini e l’assessora alla Mobilità del comune di Cremona, Simona Pasquali.

“Un incontro ravvicinato con il territorio che, come gruppo del Pd – spiegano i consiglieri – abbiamo deciso di intraprendere, proprio per conoscere meglio le diverse realtà e le diverse problematiche delle agenzie del trasporto pubblico locale che, non dobbiamo dimenticarlo, rappresentano, dopo la sanità, la principale competenza regionale”.

“In generale, in Lombardia, per come sono strutturate, tutte le agenzie sono in grave difficoltà, per carenza di personale e, soprattutto, di risorse, sicuramente non sufficienti per garantire un servizio adeguato – sottolineano i dem – e, nell’ottica di rivedere la legge regionale che disciplina il settore dei trasporti, la numero 6 del 2012, come da tempo proponiamo, questi incontri sono fondamentali per definire le diverse peculiarità dei territori”.

“Cremona, per esempio, rappresenta una realtà con fortissime criticità rispetto ad altri territori – rimarca Piloni –: abbiamo il porto, su cui Regione Lombardia non ha mai investito per una vera intermodalità di acqua, ferro e gomma; c’è poi un altissimo scarto tra i pendolari che utilizzano la gomma e quelli che utilizzano il ferro, con un servizio autobus che è soprattutto scolastico e con i gravissimi disservizi che si ripetono ogni giorno sulle tratte ferroviarie”.

“Numerose criticità che è indispensabile conoscere e a cui Regione Lombardia deve dare risposte” concludono Piloni, Negri e Ponti.

