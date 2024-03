Il campus Santa Monica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore si presenta venerdì 15 marzo. Ritorna infatti l’Open Day delle lauree magistrali, che si svolgerà in dual mode (sia con la modalità in presenza in via Bissolati 74 sia online per coloro che decideranno di seguirlo da remoto).

L’occasione consentirà di conoscere l’offerta dell’ateneo riguardo alle lauree magistrali. Dopo l’accoglienza, prevista per le 9.30, la giornata prenderà le mosse in Aula B008 con l’incontro di apertura Il futuro che ci attende, una conversazione con Michele Cappellini (Chief Innovation Office Growens Spa), Nicola Levoni (Presidente Levoni Spa) e Mario Ubiali (Ceo Thimus Srl), moderata da Edoardo Fornari, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Dalle 10.45 alle 11.45 in Aula B006 è in programma la presentazione del corso di laurea magistrale in Food processing innovation and tradition e del corso in Agricultural and food economics.

Dalle 10.45 alle 11.30 in Aula B007 si procederà con la presentazione del corso di laurea magistrale in Innovazione ed imprenditorialità digitale, mentre alla stessa ora, ma in Aula B010, gli studenti potranno conoscere l’offerta del corso di laurea in Consumer behaviour: psychology applied to food, health and environment.

Dopo l’aperitivo, che si terrà dalle 11.45 alle 12.15, ci sarà l’occasione per una visita guidata al campus Santa Monica di Cremona.

