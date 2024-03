Vaccarono “La Formazione digitale aiuta le persone a tenere il passo”

ROMA (ITALPRESS) – “In un mondo che viaggia alla velocità della luce, dobbiamo aiutare le persone a tenere il passo e a sviluppare competenze per assicurare un futuro di prosperità e di inclusione sociale. Oggi la tecnologia ci corre in soccorso: applicare le più avanzate tecnologie didattiche, interattive, digitali e basate sull’intelligenza artificiale anche alla formazione universitaria e superiore è uno strumento imprescindibile per aiutare gli italiani a studiare e per aiutare tutti i popoli del bacino del Mediterraneo a tenere il passo con la contemporaneità”, ha detto Fabio Vaccarono, Ad di Multiversity.

xi2/ads/gsl

© Riproduzione riservata