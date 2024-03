Il Centro di Aiuto alla Vita di via Milano 5/C, storica associazione che aiuta i bambini di famiglie bisognose dagli 0 ai tre anni, in emergenza. Questa associazione che vive anche grazie alle donazioni dei cremonesi (“Sono dei cuori generosi di sempre”) ora si trova in difficoltà su alcuni beni da distribuire ai più piccoli (e alle loro mamme). Le volontarie (basta entrare in sede per trovarle con un sorriso) piegano e sistemano gli abitini che arrivano, ma ora ci sono alcune esigenze da colmare. “Abbiamo bisogno di pannolini di taglia 3 e 4, ma anche di abitini maschio e femmina 1-2-3 anni e scarpe dal 22 al 30 di numero) ci spiega la presidente Barbara Bodini, anche lei volontaria, che ha lanciato anche un appello dalla pagina Facebook ufficiale dell’associazione di volontariato. Il Cav è aperto lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e il mercoledì anche al pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30. I Cremonesi, speriamo, siano pronti a rispondere a questo appello e richiesta di aiuto. Sono quasi 300 le famiglie che il Cav aiuta.

“Le volontarie sono i nostri angeli” dice la presidente, ringraziando sempre coloro che donano e coloro che aiutano nella distribuzione e nell’organizzazione degli armadi, che non sono più pieni come una volta.

© Riproduzione riservata