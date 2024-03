Nel marzo 2023 un gruppo di cittadine e cittadini decide di organizzare il primo #marzoambientalista, un mese di riflessioni ed azioni su clima, ambiente, trasporti e salute in una delle città più inquinate d’Europa.

Dall’esperienza positiva del marzo ambientalista, chiuso con una grande biciclettata per le strade della città, si sviluppa la volontà di ritrovarsi ogni mese fisicamente in bicicletta per reclamare insieme la necessità di una città più vivibile, respirabile e inclusiva per le persone che la abitano, nasceva quindi l’esperienza @CRitical Mass Cremona.

Nel corso di un anno di pedalate sono state incontrate tante associazioni, movimenti e comitati che nel territorio lottano ogni giorno per un futuro migliore e più sostenibile per le persone e per l’ambiente, al di là di ogni logica di profitto.

A distanza di un anno viene riproposto il marzo ambientalista, un mese di eventi che si concluderà con una grande pedalata tra le vie della città.

Domenica 24 marzo, partenza alle 16:30 da Piazza Roma.

Contro il traffico a motore, il consumo di suolo, e l’inerzia delle istituzioni, verso un futuro più rispettoso sono invitate tutte le realtà sociali, le associazioni, le scuole, i sindacati, i movimenti e i comitati a pedalare.

