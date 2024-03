A fine aprile chiuderà il negozio Tezenis di Corso Campi: una nuova vetrina vuota in centro storico, in quello che era una volta il salotto dei cremonesi. Il negozio di intimo lascia vuote due vetrine. Si sposterà al centro commerciale CremonaPo dove sono già esposti i manifesti su quello che era una volta lo store di Celio. Alcuni esercenti della via si erano lamentati che, con la chiusura di Zara del gennaio 2023, il volume degli affari si fosse fortemente ridimensionato.

Oggi (mercoledì 14 marzo) ha aperto però in centro storico il negozio di intimo “Ragno”. Proprio su corso Campi, nel palazzo restaurato da Giorgio Palù all’angolo tra corso Campi e via Guarneri, quasi di fronte alla Galleria 25 aprile. Non è escluso che proprio lì a Ragno accanto possa trasferirsi un altro celebre negozio che ora si trova sempre sul Corso.

