In via del Macello è stata inaugurata “Fonte Cremo”, la terza casa dell’acqua cittadina di Padania Acque a disposizione di tutti i cittadini e in modo particolare di coloro che, data la vicinanza allo stadio Zini e al Polo tecnologico, ogni giorno transitano nella via, sede di diverse aziende e uffici. Con un Qr code, scaricabile in loco o dalla bolletta, si possono prelevare fino a un massimo di otto litri di acqua al giorno.

Una fonte per tutto il quartiere e non solo. Presenti i vertici di Padania Acque, col presidente Chizzoli Cristian e l’Ad Alessandro Lanfranchi ma anche gli assessori Pasquali e Zanacchi e il sindaco Galimberti. La prossima casa dell’acqua verrà aperta a Cavatigozzi, nella zona dell’impianto sportivo. E’ stata l’occasione anche per annunciare la chiusura definitiva della Fonte Persico, di via Persico, che verrà riaperta come semplice fontanella gestita da Aem.

