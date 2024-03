Oltre 3.300 cittadini potranno visitare cinque impianti nucleari dismessi, tra cui quello di Caorso, in provincia di Piacenza nel fine settimana dell’11 e 12 maggio.

Per poter partecipare all’iniziativa “Open gate 2024” promossa da Sogin e che oltre Caorso vede coinvolte le centrali di Trino, Latina, Garigliano e, per la prima volta, l’impianto Itrec di Rotondella, è necessario iscriversi sul sito www.sogin.it entro il 22 aprile.

Si tratta della quarta edizione di “Open Gate”, l’iniziativa con cui il Gruppo Sogin, apre le porte degli impianti nucleari italiani, oggi in decommissioning e che coinvolge anche l’impianto piacentino, il più grande del nostro Paese a cui saranno ammessi 880 visitatori.

Sono previsti due percorsi di visita, “zona controllata” e “area industriale”, per le centrali di Trino, Caorso, Garigliano e per l’impianto Itrec di Rotondella, mentre per Latina è programmato un solo percorso, “area industriale”. Nell’“area industriale” possono accedere, se accompagnati, anche i minori dai sei anni in su.

Nei tour, della durata di circa due ore, i tecnici Sogin faranno ripercorrere i luoghi che rappresentano un pezzo di storia industriale del nostro Paese e racconteranno il lavoro che svolgono ogni giorno, nel rispetto dei criteri di massima sicurezza, per terminare lo smantellamento degli impianti nucleari e gestire i rifiuti radioattivi, dal loro stoccaggio nei depositi temporanei alla sistemazione definitiva nel Deposito Nazionale.

Per partecipare a Open Gate 2024 è necessario iscriversi sul sito internet www.sogin.it, entro lunedì 22 aprile e fino ad esaurimento posti. Potranno essere accolti complessivamente 3.356 visitatori: 920 a Trino, 880 a Caorso, 756 a Latina, 420 al Garigliano e 380 all’Itrec di Rotondella. Per consentire la più ampia partecipazione, è possibile prenotarsi a una sola giornata e per un solo percorso di visita, scegliendo uno fra i diversi turni programmati dalla mattina fino al tardo pomeriggio, inserendo i propri dati personali e caricando una copia del proprio documento di identità.

Open Gate è un evento “plastic free”, in linea con l’approccio sostenibile con il quale il Gruppo Sogin porta avanti le sue attività. Sarà possibile seguire l’iniziativa su Instagram tramite il profilo opengate_sogin, hashtag #opengate2024.

L’evento, sospeso per l’emergenza sanitaria, torna dopo le precedenti edizioni del 2015, 2017 e 2019 che registrarono grande successo di partecipazione, confermando l’impegno della Società nel garantire informazione, trasparenza e partecipazione.

