Il ruolo e la forza dei giovani in agricoltura; i principali comparti dell’agricoltura italiana e francese, tra criticità e prospettive; la rappresentanza in agricoltura; il tema della cooperazione; le rivendicazioni e gli obiettivi delle proteste che stanno coinvolgendo gli agricoltori in Europa: di questo, e molto altro, hanno dialogato i giovani imprenditori agricoli lombardi e i ‘colleghi’ francesi, incontratisi – con una delegazione di Coldiretti Giovani Impresa Lombardia e una delegazione di JA, Jeunes Agriculteurs, l’associazione dei giovani agricoltori francesi – a Cremona, accolti presso la sede provinciale di Coldiretti, in via Verdi.

La delegazione francese, composta da venti agricoltori tra cui il presidente, il segretario e altri membri del Comitato nazionale, trascorrerà alcuni giorni in Italia, protagonista di incontri e visite nelle aziende agricole. Con entusiasmo i giovani di Coldiretti Cremona, guidati dal delegato provinciale Piercarlo Ongini e affiancati da una rappresentanza dei giovani agricoltori Coldiretti giunti dalle altre province lombarde, hanno accolto i ‘colleghi’ a Cremona, dando vita a un incontro che ha visto mettere a confronto le differenti esperienze.

Tante le domande che gli imprenditori agricoli si sono rivolti a vicenda, in un dialogo a più voci. Aiutati dall’interprete, i giovani agricoltori hanno posto sul tavolo vari temi: dalla descrizione delle diverse realtà alle politiche comunitarie, dal tema della cooperazione tra agricoltori a quello della tassazione e dei vincoli burocratici, dalle diverse scelte economiche alle principali istanze e battaglie dei giovani in agricoltura.

“E’ stato un incontro interessante, ricco di spunti. Una proficua occasione di confronto su tante tematiche che riguardano l’agricoltura nazionale e quella europea – testimonia Piercarlo Ongini –. Dal canto nostro, abbiamo anche presentato la realtà di Giovani Impresa, spiegando come operiamo a livello locale e nazionale. E’ stato un bello scambio di informazioni e considerazioni. E chissà che da questo dialogo non nascano progetti condivisi futuri”.

“Coldiretti Giovani Impresa – affermano dall asede di Cremona – rappresenta la forza giovane di un’agricoltura che investe nella nostra terra, che crede nelle proprie tradizioni – spiega Coldiretti Cremona – e che rappresenta un modo nuovo di interpretare l’agricoltura, distintivo, innovativo, che parte dai territori italiani e si proietta alla conquista dei mercati mondiali con le proprie eccellenze. Puntando su valori irrinunciabili: la difesa del vero Made in Italy (fatto di prodotti che sin dalla materia prima hanno origine e vengono lavorati nel nostro Paese), la salvaguardia del territorio e della sua biodiversità, la tutela della salute dei cittadini (da cui la difesa e promozione di un’agricoltura originale e naturale, fatta di materie prime e prodotti non geneticamente modificati, contrapposta ai cibi sintetici, creati in provetta), la promozione della trasparenza e tracciabilità di tutti i prodotti”.

