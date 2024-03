Sabato 16 marzo alle 21 all’Officina Sociale “La gare des gars” di via Dante 90 si parlerà di “Inquinamento, allevamenti e alimentazione: un passo verso il futuro”. Un evento organizzato in collaborazione con Lav Cremona. Cosa possiamo fare per la salute, per il pianeta e per gli animali? Nella serata verrà affrontato il tema dell’elevato impatto degli allevamenti intensivi, con particolare attenzione agli effetti negativi sulla salute pubblica e sull’ambiente. Si analizzeranno i dati scientifici e e si mostrerà come il passaggio ad un’alimentazione vegetale sia in grado di ridurre fortemente l’impatto antropico sull’ambiente.

