Continuano le polemiche sulla realizzazione dell‘impianto a biometano di Cremona: stavolta ad attaccare è Fratelli d’Italia, che punta il dito contro l’attuale giunta, e in particolare contro “l’assordante silenzio del duo Galimberti-Virgilio, in particolare sul tema del possibile nuovo impianto di Biometano all’interno dell’area del Plis nella area sud-est di Cremona” evidenzia il coordinatore provinciale Stefano Foggetti.

Un silenzio che, per il partito di centrodestra, inevitabile, “quando l’ormai vero padrone degli asset energetici e non solo di Cremona non è più il Comune ma A2A“.

Il pensiero di Fratelli d’Italia, in ogni caso, non è di contrarietà a prescindere, “in quanto nell’ottica dell’indipendenza energetica della nazione, resasi ancora più pressante dall’inizio della guerra russo-ucraina, la ricerca di un’alternativa al gas di importazione e di una alternativa all’uso dei combustibili fossili risulta sempre più indispensabile”.

La problematica locale, per il partito, è “il posizionamento che l’attuale amministrazione in modo perentorio e autoreferenziale è andata ad identificare”.

“Crediamo che, al di là delle parole edulcorate utilizzate per tentare vanamente di mitigare o fuorviare la problematica, il vero tema che è sotto gli occhi di tutti è che stiamo parlando di un’area della città che è già stata fortemente impattata e antropizzata e che quindi a maggior ragione ha già dato un forte contributo da questo punto di vista” continua Foggetti.

“Non crediamo sia difficile comprendere come solitamente inoltre impianti di questo tipo vengano realizzati direttamente presso aziende agricole e di allevamenti, eliminando così alla fonte la problematica sia della vicinanza ai grossi centri abitati che del traffico veicolare necessario al trasporto della materia prima.

Ci vediamo quindi costretti ancora una volta a ribadire l’ovvio a questa amministrazione, sperando in un sussulto di dignità politica in cui riconoscere l’errore di quando si sbaglia. O sarà ancora silenzio?” conclude il coordinatore.

© Riproduzione riservata