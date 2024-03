Pubblico in piedi a fine concerto per rendere tributo agli artisti di “Paolo Conte Legacy”, gruppo strumentale principalmente composto da storici collaboratori del cantautore astigiano che attraverso questo progetto portano in scena le sue canzoni più famose eseguite con apposite trascrizioni curate da Massimo Pitzianti. Il debutto a Cremona si è rivelato un successo, inserito nel cartellone della rassegna “L’altra anima del violino” promossa da Unomedia e Museo del Violino con il sostegno della Fondazione Arvedi Buschini e il patrocinio del Comune.

Come ha sottolineato il violinista Piergiorgio Rosso, è emerso il fascino degli archi in una sala, l’Auditorium G. Arvedi, dove le proprietà acustiche hanno fatto risaltare il dialogo fra violino, violoncello e contrabbasso e strumenti estremamente diversi quali bandoneón, sassofono e marimba. Ecco quindi prendere forma i capolavori del Maestro, da Sudamerica a Onda su Onda fino ad Azzurro, cantato da tutti nel bis. Una commistione di classica e pop, come ha commentato il pianista Antonio Valentino. Evidente il plauso del pubblico.

