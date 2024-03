Incendio attorno alla mezzanotte tra sabato e domenica lungo l’A21 a Castelvetro, direzione Fiorenzuola. Per cause in corso di accertamento, ma non dovute a un incidente, un’autovettura ha preso fuoco; immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Cremona che hanno provveduto a domare le fiamme.

© Riproduzione riservata