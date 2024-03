Grande afflusso di pubblico sabato scorso a Varese nella Chiesa dei Santi Pietro e Paolo per il concerto benefico “Musica per Stare Bene”, evento organizzato dalla Fondazione Giacomo Ascoli per raccogliere fondi destinati al progetto “Il Faro”, un approdo sicuro dove accogliere le famiglie dei bambini ricoverati all’Oncoematologia pediatrica di Varese, ma anche medici, ricercatori e specializzandi che si prendono cura dei piccoli pazienti.

Protagonista d’eccezione della serata Laura Marzadori, primo violino di spalla del Teatro alla Scala di Milano perfezionatasi con Salvatore Accardo all’Accademia Stauffer di Cremona, accompagnata dall’Orchestra Cameristica di Varese diretta da Fabio Bagatin che ha proposto il Concerto per Violino e Orchestra Op. 61 di Beethoven e la Sinfonia N. 44 in Mi minore “Trauer” di Joseph Haydn.