Nei giorni scorsi, presso la sede di Confcommercio a Cremona, F.A.I. Federazione Autotrasportatori Italiani, Associazione Provinciale di Cremona e Confcommercio Provincia di Cremona, hanno sottoscritto un protocollo di collaborazione. Come spiega il presidente di Confcommercio, Andrea Badioni, “in un quadro di sinergia positiva e di implementazione dei servizi rivolti ai propri reciproci associati, abbiamo valutato con particolare interesse la proposta di collaborazione rispetto a tematiche di comune interesse come la rappresentatività sul territorio, la sinergia operativa tra autotrasportatori e commercio- terziario, la Formazione e la Ricerca di personale. Anche questa collaborazione si inserisce tra le partnership di valore che costruiamo per aumentare la nostra capacità di creare sinergie utili allo sviluppo dell’economia territoriale”.

La sottoscrizione di questa convenzione – sottolinea il presidente di FAI Fabio Biglietti – sottolinea l’importanza delle sinergie sul territorio ed apre nuove scenari di collaborazione a favore dei nostri associati. Auspico che gli stessi approfittino delle nuove iniziative a favore di una sempre maggiore integrazione tra le nostre realtà associative.

La F.A.I. Federazione Autotrasportatori Italiani, Associazione Provinciale di Cremona, è struttura territoriale della F.A.I. Nazionale, la più grande Associazione di rappresentanza del settore dell’autotrasporto. F.A.I. conta oggi circa 8.600 associati con circa 70.000 veicoli, 36 Associazioni territoriali di rappresentanza e aderisce a Conftrasporto.

