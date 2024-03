Anche gli avvocati di Cremona, oggi, si sono astenuti dalle udienze, aderendo allo sciopero indetto nel settore penale dall’Unione delle Camere Penali Italiane.

Un’astensione fortemente voluta per richiamare l’attenzione sulle gravissime condizioni di sovraffollamento in cui versano le carceri italiane, sul tragico fenomeno dei suicidi in carcere, sulle disumane condizioni di vita dei detenuti e sulle difficilissime condizioni in cui si trovano ad operare agenti penitenziari, medici, psichiatri e operatori sociali.

Un’emergenza carceraria che più volte è stata dichiarata anche a livello locale, con la gravissima situazione del penitenziario di via Cà del Ferro, dove i numeri del sovraffollamento sono molto alti, così come quelli dei detenuti che si sono tolti la vita. Un fenomeno “in continua ascesa, come ha confermato anche il presidente dell’Ordine degli avvocati di Cremona Alessio Romanelli.

Per l’Unione delle Camere Penali, “appare oramai improcrastinabile un immediato intervento del Governo e della politica per arginare la strage in atto. Ogni giorno trascorso senza che siano attuati rimedi idonei a scongiurare la morte, per malattia e per suicidio negli istituti penitenziari non può che accrescere le responsabilità, politica e morale, di coloro che tale fenomeno hanno l’obbligo di affrontare con rimedi urgenti e inderogabili”.

L’intenzione è quindi quella di “persuadere il Governo, il Parlamento e la politica circa la necessità di adottare atti di clemenza generalizzati, quali l’indulto o l’amnistia, legiferare urgentemente in materia di concessione della liberazione speciale anticipata, introdurre il sistema del numero chiuso, ovvero ogni altro strumento atto a limitare in futuro il ripetersi del sovraffollamento, prevedendo misure extra detentive speciali per detenuti in espiazione breve e operare una congrua depenalizzazione, oltre che prevedere investimenti nell’edilizia penitenziaria“.

Sara Pizzorni

