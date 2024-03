Nell’aula magna del campus di Santa Monica dell’Università Cattolica di Cremona, durante l’inaugurazione dell’anno accademico, è stata scoperta una targa per ricordare l’impegno e la generosità della Fondazione Arvedi-Buschini per la realizzazione della nuova sede.

“‘E’ una grande soddisfazione, perché non abbiamo restaurato dei parallelepipedi di pietra, ma abbiamo cercato di ristabilire dei valori, che fanno grandi ogni popolo di questa terra” ha sottolineato il Cavaliere Giovanni Arvedi. “Sui quelli ci siamo entusiasmati e abbiamo fatto un grande lavoro, che speriamo i ragazzi sappiano apprezzare. Abbiamo fatto la nostra parte ma speriamo che altri collaborino per lasciare agli altri quello che ricevono”.

Non manca una speranza per il futuro: “Vedere la nostra città che non insenilisce ma che si rinnova” ha concluso il Cavaliere.

