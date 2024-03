E’ iniziata questa mattina alle 10 con la celebrazione eucaristica officiata dal vescovo Napolioni nella cappella del campus di santa Monica, la cerimonia del Dies Academicus dell’Università Cattolica. Un momento di riflessione e preghiera a cui hanno preso parte oltre ai vertici dell’ateneo, il sindaco Gianluca Galimberti e il cavaliere Giovanni Arvedi con la signora Luciana Buschini e tutta la famiglia. La preghiera dei fedeli è stata recitata in diverse lingue, a sottolineare la dimensione internazionale dell’ateneo.

Quindi, nel chiostro dell’ex monastero, è stata disvelata la targa in onore della Fondazione Arvedi Buschini che ha finanziato l’intervento di recupero a campus universitario. “Il futuro è qui”, ha detto il Cavaliere al termine della breve cerimonia, “facciamo sì che questi ragazzi trasformino l’energia in materia. Non abbiate paura di andare avanti e accettate le sfide”.

Ha fatto seguito l’inaugurazione vera e propria dell’anno accademico in Aula Magna. Interventi introdotti dal Rettore professor Franco Anelli, a cui hanno fatto seguito il saluto del Sindaco di Cremona Gianluca Galimberti e la prolusione di Lorenzo Morelli, professore di Microbiologia agraria sul tema ‘Studiare l’invisibile per la salute: dalla microflora al microbiota’. A seguire, la lectio di Ettore Bologna dal titolo ‘Active and Healthy Aging: 40 anni di esperienza della Fondazione Ferrero’.

La cerimonia segna l’avvio delle celebrazioni per il 40° anniversario della presenza dell’Ateneo a Cremona.

© Riproduzione riservata