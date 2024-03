Elena Bissolati, classe 1997 di San Giovanni in Croce, è medaglia d’oro alla Coppa del Mondo di Ciclismo Paralimpico su Pista in corso a Rio de Janeiro, in Brasile. La campionessa casalasca, dopo il secondo gradino del podio ai mondiali di paraciclismo di Glasgow nel 2023, come guida nel tandem con la giovane ipovedente Chiara Colombo, ha conquistato il primo posto iridato nella categoria 750m Tandem Team Sprint, insieme alla coppia maschile formata da Stefano Meroni e Francesco Ceci.

Un trionfo, quello di Bissolati e della squadra italiana, culminato con la finalissima vinta contro la Gran Bretagna: 50.122 il tempo fatto registrare dal doppio tandem azzurro, che ha girato ad una velocità di 53.868 km orari, con i britannici a chiudere con un tempo di 50.497 e una velocità di 53.468 km/h. Terzi gli Stati Uniti.

Emozionante l’arrivo con esultanza e lacrime: l’abbraccio commosso tra Bissolati e Colombo prima, tra tutti e quattro i componenti del team poi, è già copertina di una prima giornata della Coppa del Mondo di paraciclismo di Rio iniziata alla grande dall’Italia.

Simone Arrighi

© Riproduzione riservata