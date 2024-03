Mercoledì 27 marzo si terrà la presentazione del nuovo Piano comunale di Protezione Civile a Cavatigozzi. Alle ore 21 presso il PalaCava di via Milano, le autorità presentano al Quartiere 3 il nuovo piano per fronteggiare le emergenze.

Il Piano di Protezione Civile è uno strumento predisposto dal Comune per fronteggiare le emergenze. Attraverso il piano, i cittadini possono sapere che esiste una struttura di protezione civile che interviene in caso di emergenza e conoscere i rischi a cui esposto il proprio territorio o la propria abitazione. L’aggiornamento del piano arriva a dieci anni di distanza e comprende nuove categorie di rischio, che verranno illustrate ai cittadini in base alle zone della città. Il Quartiere 3 si trova particolarmente esposto a rischio industriale, vista la presenza di industrie a rischio di incidente rilevante. Nel quartiere verrà predisposta anche una segnaletica con informazioni importanti in caso di calamità. All’incontro di mercoledì prenderanno parte per il Comune di Cremona l’Assessore ai Quartieri Luca Zanacchi, l’Assessore alla Protezione Civile Simona Pasquali, il direttore del settore mobilità sostenibile, verde pubblico, protezione civile Emanuele Stoppa e il tecnico Ugo Gagliardi; per l’azienda Risorse e Ambiente S.r.l. il dott. Ruggero Bontempi.

