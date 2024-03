Un uomo di 58 anni, questa mattina (venerdì 22 marzo) si è sentito male nel bagno di un bar di via Giuseppina, a Cremona, ed è morto. Secondo quanto riportato da alcuni presenti, l’uomo -abitudinario del locale – poco dopo aver parlato con delle persone si è recato ai servizi. Preoccupati per non vederlo tornare, i clienti hanno chiesto al titolare di fare una verifica nel bagno. E lì è stato trovato il cadavere dell’uomo, probabilmente deceduto per un malore.

