La dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Cremona Filomena Bianco lascia la sede di Cremona e andrà a ricoprire lo stesso incarico a Brescia. Bianco era arrivata in città nel gennaio 2022 dalla Sicilia, dove aveva già avuto ruoli dirigenziali scolastici. Al momento non trapela il nome del suo successore che comunque dovrà prendere l’incarico presto dato il trasferimento dell’attuale dirigente in aprile.

Bianco, come si legge, nel suo curriculum è stata ancheformatrice del personale scolastico, relatrice in numerosi convegni nazionali e internazionali, e autrice di diversi contributi monografici e collettanei, relativi alle tematiche educative interculturali. Proprio per il suo impegno e per i risultati professionali, culturali e social ottenuti presso la riva Sud del Mediterraneo, nel 2020 è stata insignita del titolo di Accademica di Sicilia, honoris causa, dalla prestigiosa Accademia di Sicilia,

