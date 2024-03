Nel giorno del suo compleanno, oggi avrebbe compiuto 102 anni, è stato proiettato il film Il Federale, con protagonista Ugo Tognazzi, all’istituto Agrario Stanga, con il figlio Gianmarco Tognazzi.

Questo film del 1961, per la regia di Luciano Salce, rappresentò una svolta per l’attore cremonese, già riconosciuto come protagonista della commedia all’italiana. Con questo ruolo seppe ironizzare intelligentemente sull’ottusità dell’ideologia fascista e sul Ventennio.

