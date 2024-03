Rinnovati i vertici dei movimenti diocesani di Comunione e Liberazione e Azione Cattolica. Paolo Siboni, classe 1983, sposato con due figli, è il nuovo responsabile di CL. Dirigente aziendale, succede all’avvocato Paolo Mirri che per molti anni ha guidato la comunità cremonese del movimento fondato da don Luigi Giussani.

“Mi auguro che questo cambiamento, nella ricorrenza dei 70 anni del movimento, sia occasione di conversione, letizia, unità e pace, non solo per noi, ma per il mondo intero”, ha scritto Mirri nel prendere congedo dalla carica.

“Mi auguro di diventare sempre di più figlio: solo così potrà accadere di ritrovarsi ad abbracciare tutto il bene che sempre si incontra sul cammino. Il Papa ci ha raccomandato di avere cura della nostra unità: desiderandola, la chiederemo a Dio e saremo testimoni di come ‘essa sola, nella sequela ai pastori della Chiesa, potrà essere nel tempo custode della fecondità del carisma che lo Spirito Santo ha donato a don Giussani’. Con queste parole Siboni ha voluto salutare tutti gli amici di CL che vivono in diocesi di Cremona.

Confermata invece per il prossimo triennio (2024 – 2027) la presidenza di Emanuele Bellani alla guida dell’Azione Cattolica Cremonese. Lo affiancano Ghezzi Chiara (vicepresidente Adulti), Gerevini Gilberto (vicepresidente Adulti), Corbani Lucia (vicepresidente Giovani), Uggè Sofia (vicepresidente Giovani), Guerrini Michele (responsabile ACR), Valerio Elisa (viceresponsabile ACR), Maccagni don Gianpaolo (assistente unitario e Adulti), Rossi don Daniele (assistente Giovani), Dalè don William (assistente ACR).

Bellani, psicologo 43enne di Castelleone è sposato con due figli. “Sono onorato di servire l’AC per questi altri tre anni. Il mio desiderio è che l’Azione Cattolica continui a essere nelle nostre comunità una vera scuola di laici maturi che prendono con serietà la propria chiamata alla responsabilità e chi si impegnino per rendere i nostri paesi e le nostre città luoghi di speranza e accoglienza per tutti coloro che le abitano.

“Mi sento inoltre di ringraziare la nuova Presidenza – conclude Bellani – per la disponibilità a mettersi in gioco e la presidenza uscente per il lavoro di questi anni. Ringrazio anche i membri passati e attuali del Consiglio diocesano di AC. Ora non resta che ripartire con più slancio e fiducia per fare più bella l’AC e con essa le nostre comunità”.

