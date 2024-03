Inaugurata nel pomeriggio di domenica la sede del Comitato elettorale di Andrea Virgilio, candidato sindaco per il centrosinistra. Le vetrine si affacciano su largo Boccaccino, proprio dietro il Duomo. Moltissime le persone presenti, a partire da tutti i componenti della giunta uscente, compreso il sindaco, Gianluca Galimberti, i consiglieri comunali e i molti sostenitori.

Prima del taglio del nastro, Virgilio ha tenuto il suo primo comizio elettorale, parlando ai presenti di quello che ci si dovrà aspettare dai prossimi mesi. “Quando guardiamo un quadro, guardiamo il colore del cielo” ha detto. “E c’è differenza tra il cielo azzurro e il cielo grigio. Noi abbiamo scelto il cielo azzurro, abbiamo scelto dei valori di fondo”.

Il candidato ha sottolineato come il centrosinistra sia una “realtà molto plurale”, che è “fonte di ricchezza, che ci dà la possibilità di relazionarci con tante cose e affrontare tante questioni”. Ha poi parlato di quello che succederà nelle prossime settimane: “Parleremo della città, ma senza dimenticarci quello che succede nel Paese, in Europa e nel mondo”.

E’ necessario, per Virgilio, “tenere alto lo sguardo. Dobbiamo collocare Cremona nel mondo, proprio perché ci sentiamo innanzitutto i cittadini di questo mondo. Vogliamo una città che sia una città aperta aperta ai diritti, all’inclusione. E quando si parla di innovazione bisogna fare tre passi avanti”. Cremona deve essere una città “che guarda alle nuove generazioni, alle ispirazioni di tanti ragazzi, a cui non interessa niente dei partiti. Che vogliono la possibilità di alimentare i propri progetti e di metterli a disposizione della comunità”. Fondamentale, poi “ascoltare i cittadini per quanto riguarda le difficoltà di ogni giorno”.

“Credo che sia questo la sfida che dobbiamo avere in mente, con grande umiltà, mettendoci a disposizione di una comunità che è ricca di tante energie” ha sottolineato ancora il candidato sindaco.

Non è mancato, infine, un ammonimento rispetto “allo stile da avere nel corso di queste settimane: dobbiamo parlare di noi, non in modo autoreferenziale, ma in funzione del progetto che abbiamo, dell’ascolto che che facciamo sulla città. Dobbiamo evitare polemiche. Ma però penso sia altrettanto importante avere la possibilità di rispondere, anche con un po’ di determinazione, a certe accuse”.

Laura Bosio

