Grande festa in piazza Sant’Angelo, dove i tifosi grigiorossi si sono radunati, come da tradizione, per celebrare il compleanno della US Cremonese, che oggi, 21 marzo, spegne 121 candeline. Era infatti il 24 marzo 1903 quando l’unione sportiva venne fondata, su iniziativa di un gruppo di amici, alla trattoria “la Veresina”, sita appunto in piazza Sant’Angelo, a Cremona.

Nel luogo fisico dove tutto è iniziato, dunque, molti appassionati si sono radunati, per un momento di festeggiamento, ricordando i tanti traguardi che la squadra ha conseguito in questi anni e le numerose soddisfazioni di questa stagione in corso. Non sono mancati i cori, che caratterizzano da sempre la curva grigiorossa.

Il 24 marzo 2023, proprio in quella piazza, era stata posta una targa commemorativa per celebrare i 120 di vita della società sportiva, a indicare quanto la squadra cittadina sia radicata nella storiadella città stessa.

