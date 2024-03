Maxim Vengerov, uno dei più grandi virtuosi del violino, tra i più amati e richiesti al mondo, sarà il prossimo ospite del progetto Residenza artistica di Casa Stradivari a Cremona. Il grande musicista, che suona lo Stradivari “Kreutzer 1727”, sarà protagonista di un doppio appuntamento che arricchisce la programmazione culturale e formativa di Casa Stradivari.

Lunedì 6 maggio, dalle ore 10:30 alle ore 13:30, il Maestro Vengerov terrà presso l’Auditorium Giovanni Arvedi di Cremona una Masterclass di violino, rivolta a 3 giovani musicisti, di età compresa tra 14 e 25 anni (compiuti alla data di scadenza del bando). Per partecipare il candidato deve inviare, unitamente al proprio curriculum vitae, il video di un’esibizione della durata massima di 10 minuti, di qualità idonea a valutare adeguatamente la preparazione tecnica, strumentale ed interpretativa. La domanda deve essere mandata via posta elettronica alla mail info@casastradivari.org entro il 20 aprile p.v. Tutte le candidature saranno prese in considerazione ed esaminate da Fondazione Casa Stradivari. Ulteriori informazioni e dettagli sul bando sono consultabili sul sito di Casa Stradivari www.casastradivari.org.La masterclass sarà aperta al pubblico, fino a esaurimento dei posti disponibili (prenotazione obbligatoria inviando una mail a info@casastradivari.org).

Secondo appuntamento di Maxim Vengerov a Cremona sarà, inoltre, la tavola rotonda incentrata sul rapporto tra violinista, strumento e suono in programma sempre il 6 maggio all’Auditorium G. Arvedi del Museo del Violino, dalle ore 15:00 alle ore 17:30. Si tratta del primo confronto organizzato da Fondazione Casa Stradivari. Il celebre violinista affronterà il tema “Le risonanze di Stradivari” insieme ad autorevoli personalità del mondo della musica e della liuteria nell’ambito di un dibattito aperto e interattivo.

L’iniziativa rientra nel progetto delle Residenze artistiche di Casa Stradivari, che prevede l’approfondimento ed il fondamentale confronto tra liutai e musicisti, in sinergia con il Piano di Salvaguardia del saper fare liutario cremonese. “Fondazione Casa Stradivari è particolarmente felice di ospitare il grande violinista Vengerov, che metterà la sua esperienza al servizio di musicisti, liutai e di tutti gli appassionati di musica della nostra amata città di Cremona”, sottolinea Fabrizio von Arx, direttore artistico della Fondazione Casa Stradivari.

“Proseguono come da programma le attività di Casa Stradivari per la formazione di giovani musicisti, un’altra bella occasione per la crescita di Casa Stradivari e di tutto il tessuto culturale legato alla musica in città. Ringrazio moltissimo la Fondazione che con grande energia sta lavorando per rafforzare la sua presenza in città in stretta sinergia con le altre istituzioni”, così Luca Burgazzi, assessore alla Cultura del Comune di Cremona.

© Riproduzione riservata