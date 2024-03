Il Soroptimist International d’Italia promuove la partecipazione gratuita di giovani donne selezionate dai Club del Soroptimist International d’Italia al corso di formazione FUTURO AL FEMMINILE: WOMEN IN LEADERSHIP, realizzato dalla Scuola di Management dell’Università BOCCONI di Milano e finalizzato favorire l’empowerment delle giovani donne e fornire competenze e strumenti per sviluppare le proprie abilità di leadership.. L’iniziativa è rivolta a donne di età massima 28 anni (le candidate non dovranno aver compiuto il 29mo anno di età alla data del 20 aprile 2024), con laurea specialistica o magistrale, buona conoscenza della lingua inglese, residenti, domiciliate o abitualmente dimoranti negli ambiti territoriali in cui operano i Club del Soroptimist International d’Italia.

Per il Club di Cremona l’ambito è l’area cremonese, escluse l’area cremasca e l’area casalasca-basso cremonese (Comuni di Calvatone, Casalmaggiore, Casteldidone, Gussola, Martignana Po, Piadena-Drizzona, Rivarolo del Re e Uniti, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Solarolo Rainerio, Spineda, Tornata, Torricella del Pizzo, Voltido).

Il percorso formativo, svolto da docenti della SDA Bocconi, si articola in tre giornate di formazione, realizzate in tre cicli, rispettivamente nei periodi:

– I edizione: 29-30-31 maggio 2024

– II edizione: 19-20-21 giugno 2024

– III edizione: 3-4-5 luglio 2024

Le spese di viaggio e soggiorno saranno a carico della corsista.

La SDA Bocconi rilascerà un attestato finale di frequenza alle partecipanti al corso.

© Riproduzione riservata