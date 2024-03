Interviene il consigliere regionale Marcello Ventura, all’indomani della conferenza sulla logistica in Lombardia organizzata ieri dal Pd regionale. In quell’occasione Matteo Piloni, consigliere Dem e tra gli organizzatori dell’iniziativa, aveva dichiarao che oggi in Lombardia non esistono ancora norme che regolino la proliferazione selvaggia degli insediamenti logistici che si sono moltiplicati negli ultimi anni, con un impatto assai critico su viabilità, ambiente e paesaggio.

È proprio per mettere fine a questo caos che, come gruppo Pd, abbiamo presentato, ormai tre anni fa, un progetto di legge che abbiamo traghettato anche in questa nuova legislatura”.

“Piloni – interviene a questo proposito Ventura – propone addirittura un testo di legge che toglie ai Comuni la potestà in ambito di pianificazione ed insediamento di tali poli logistici, oltre a non trovare fondamento e giustificazione in quanto i Comuni all’interno del PGT già devono rispettare le norme di settore per la riduzione di spreco di suolo e la Provincia con i PCTP opera un’azione di coordinamento anche di impatto sulla viabilità”.

“Questa proposta di modifica legislativa, oltre ad andare contro a quella che è l’autonomia delle singole municipalità, con ricadute negativae anche per l’economia, in quanto voci di entrata da investire in servizi e strutture alla cittadinanza, si scontra con quanto fatto dalla Giunta Galimberti-Virgilio in questi dieci anni, che ha gettato innumerevoli colate di cemento in qualsiasi area di Cremona, in barba alle minime sensibilità ambientali e alle perplessità dei cittadini”, conclude Ventura.

“Da un lato il Pd lombardo fa il paladino dell’ambiente, dall’altro è complice della Giunta Galimberti-Virgilio che oltre ad inondare la città di cemento, oltre ad essersi rimangiati la parola sulla chiusura dell’inceneritore, si è fatta promotrice dell’impianto di biometano a Gerre che costituisce l’ennesimo schiaffo alla salute dei cremonesi nonché ai sindaci dei comuni minori che si vedono ancora una volta schiacciati dall’arroganza di Galimberti e Virgilio. Mi domando quindi, se Piloni sia a conoscenza di tutto ciò oppure stia facendo finta di non vedere i disastri che la Giunta di Cremona da lui sostenuta sta perpetrando”.

