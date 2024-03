La Biblioteca Statale di Cremona e Cremonabooks presenteranno il volume “Giuseppe Garibaldi, un monumento che cammina” di Alvaro Mario Ferlenghi. L’evento si terrà giovedì 4 aprile alle ore 16.30 presso la Biblioteca, e sarà un’occasione per immergersi nella storia e nei misteri legati al monumento cremonese dedicato a uno dei protagonisti del Risorgimento.

Il racconto di Ferlenghi, grazie a un’inchiesta storica approfondita, ha riportato alla luce antichi documenti, svelando gli intricati spostamenti che il monumento ha subito nel corso del tempo. La statua si sposta e si trasforma, proprio come il grande patriota Giuseppe Garibaldi. La storia, frutto di un’accurata ricerca archivistica che Alvaro Ferlenghi racconta, parte da qui, dalla morte di Garibaldi e dalla decisione a Cremona, come in quasi tutte le città italiane, di dedicargli un monumento. Con l’antefatto delle visite in città del 1862 e, per un solo giorno, nel 1867. Visite che testimoniano l’enorme affetto popolare di cui godeva, che colpisce il lettore delle cronache di allora.

Alla presentazione interverranno l’autore Alvaro Mario Ferlenghi, Raffaella Barbierato direttrice della Biblioteca Statale, Gian Carlo Corada e Claudio Pedrazzini, pronti a condividere con il pubblico le loro conoscenze e riflessioni su questo affascinante argomento.

