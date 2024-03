Con due distinte iniziative programmate per venerdi prossimo 5 aprile, Italia Viva e Azione ufficializzeranno l’adesione al centrosinistra alle prossime elezioni Comunali di giugno. I contatti a livello locale stanno andando avanti da tempo e la discesa in campo di Luciano Pizzetti come capolista della lista civica di Andrea Virgilio ha catalizzato la decisione.

Per Italia Viva l’appuntamento sarà a Cascina Moreni, a partire dalle 18, con la conferenza programmatica aperta al pubblico a cui prenderà parte, oltre ad Andrea Virgilio, lo stesso Pizzetti, insieme al presidente provinciale di IV Giovanni Biondi, al consigliere regionale Giuseppe Licata, al candidato sindaco di Casalmaggiore Luciano Toscani, e al capogruppo IV di Crema Simone Beretta. Interverrà anche Maria Chiara Gadda, deputato e vicepresidente commissione agricoltura.

Per Azione, sarà il segretario provinciale Giuseppe Foderaro, alle 17, a tenere una conferenza stampa presso la sede elettorale di Virgilio in largo Boccaccino.

