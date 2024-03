Accusato del furto di una cinquantina di polli, oggi Cesare, 59enne muratore di Gambara, è stato condannato ad una pena di 4 mesi di reclusione e a 100 euro di multa. La razzia era avvenuta la sera del 17 aprile del 2019 in un pollaio di Ostiano da dove erano spariti 2 chiocce, 40 pulcini, 8 galline e un gallo del valore complessivo di 600 euro. La “refurtiva” era stata sottratta a Franco, proprietario di un campo recintato da una rete metallica dove c’erano varie piante, un ricovero per gli attrezzi e il pollaio. Nel frattempo Franco è deceduto, ma il processo è andato avanti in quanto il figlio non ha voluto rimettere la querela.

Franco, che negli ultimi 20 anni ha subito vari furti, aveva installato una telecamera all’interno del pollaio per poter riprendere l’autore o gli autori delle razzie. E così era stato. Ai carabinieri, l’uomo aveva consegnato 6 video in cui erano riprese due persone. Una delle due, secondo l’accusa, era l’imputato. La telecamera, oltre ai sei video, della lunghezza di circa 10 secondi, aveva registrato anche l’audio, in cui le due persone parlavano marcatamente in dialetto bresciano.

Il 59enne, di professione muratore, era stato identificato dai carabinieri pochi giorni dopo i fatti. Le immagini non erano di buona qualità, ma l’imputato sarebbe stato comunque riconoscibile nei fotogrammi. Non così per il complice: l’inquadratura lasciava spazio a dubbi. All’epoca era stato identificato un uomo che si accompagnava spesso con l’imputato, ma poi le accuse sono cadute.

Il muratore ha sempre negato ogni responsabilità. E lo ha fatto anche oggi davanti al giudice. “Il mio assistito”, ha detto anche oggi nella sua arringa l’avvocato difensore Marilena Gigliotti, “non vive in campagna. Non aveva alcun motivo di rubare delle galline. E poi non è lui in quei fotogrammi”. Ma il giudice è stato di altro avviso.

Sara Pizzorni

