ROMA (ITALPRESS) – Due classi di seconda media della Scuola Pieraccini di Firenze hanno partecipato a una challenge: stare 24 ore senza connessione. Studenti e professori sia a scuola che a casa non hanno potuto usare whatsapp o andare su TikTok per un giorno intero, come sarà andata? Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, ne parlano in questo servizio.

fsc/gtr

