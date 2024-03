In occasione delle festività pasquali il Lions club Cremona europea ha donato uova di cioccolato alla Comunità S. Francesco di Marzalengo, una struttura in mezzo alla campagna cremonese che accoglie donne in difficoltà, tra cui mamme con i loro bambini, una famiglia “allargata” che si dedica all’integrazione sociale e alla protezione delle categorie più vulnerabili.

Una Comunità gestita da religiose Adoratrici del SS. Sacramento di Rivolta d’Adda affiancate da personale educativo specializzato e da volontari. “E così, con un piccolo e semplice gesto” – dichiara Emanuele Fazzi, Presidente del Lions club Cremona europea – “siamo riusciti a donare un sorriso a questi bambini bellissimi, ad accendere i loro occhi, a scatenare la loro allegria.

Ci sono tante storie difficili in questa Comunità, esperienze di disagio e di abbandono. Ma ci sono anche tanto calore, affetto e accoglienza. Colpiscono la felicità e la gioia di queste bambine e questi bambini, che hanno il diritto di essere amati, rassicurati, accettati ma anche di vivere la spensieratezza della loro età”.

Presenti il Presidente del Lions club Cremona europea Emanuele Fazzi e i consiglieri Antonio D’Avanzo, Laura Rubagotti, Carmine Scotti e il socio Diego Sossi.

