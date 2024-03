Una giornata all’insegna della spiritualità, quella di Pasqua, ma anche dello svago. La giornata è iniziata con l’Eucarestia celebrata dal vescovo nel carcere di Cremona, alle 9. Alle 11, invece, in Cattedrale il presule presiede la solenne Messa Pontificale del giorno di Pasqua, con l’importazione della benedizione apostolica con annessa indulgenza plenaria. Nel pomeriggio, infine, il vescovo sarà al Santuario di Caravaggio per la Messa delle 16.

Ma sono numerose anche le occasioni di svago. Anche quest’anno la Motonave Stradivari ripropone la tradizionale Crociera di Pasqua, con pranzo a bordo. Si naviga tra la bassa Mantovana e la Bassa Reggiana di Peppone e Don Camillo e di Antonio Ligabue, in un luogo fuori dal tempo dove vale la pena fermarsi anche un paio di giorni per assaporarne i ritmi lenti attraverso un viaggio fatto di atmosfere rarefatte e silenziose, luoghi ricchi di suggestione, sapori tipici e profumi che evocano il passato.

La navigazione sarà accompagnata dal commento del Capitano, storico uomo di fiume. L’imbarco è alle 12.30 a Boretto, con navigazione di circa 2 ore e mezza. Il rientro è previsto per le 16 circa.

Spazio anche alla cultura. Alle 10 è possibile prendere parte a un tour guidato della Cremona Medievale, con tappe in Piazza del Comune, Piazza Sant’Antonio Maria Zaccaria, Cortile Federico II, Piazza Stradivari, Piazza di Sant’Agostino, Palazzo Cittanova.

Alle 15 sarà invece possibile effettuare una visita guidata al Duomo di Cremona, per ammirare lo splendido ciclo di affreschi cinquecenteschi che ornano la navata centrale. La visita continuerà svelando storie e meraviglie delle opere d’arte dei migliori artisti che hanno operato nel Duomo. Si potrà infine ammirare la Cripta.

Nel Casalasco saranno Pasqua all’insegna della cultura. A Casalmaggiore in particolare saranno aperti con il consueto orario festivo (dalle ore 15 alle ore 19 per il Bijou e dalle 15.30 alle 18.30 per il Diotti) sia il Museo del Bijou sia il Museo Diotti, dove già sono arrivate alcune prenotazioni. Al Bijou è stata da poco inaugurata in sala Zaffanella la mostra “Ridefinire il gioiello”; al Diotti invece chiuderà proprio a Pasquetta quella dedicata agli acquerelli di Ida Tentolini, artista di casa.

Non si può però non citare, per il comprensorio Oglio Po, la perla, ossia Sabbioneta: qui domenica 31 marzo l’apertura ai monumenti sarà dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19 (biglietto intero 18 euro poi sconti per le comitive e gli studenti fino a 6 euro). Il servizio guida sarà attivo domenica alle 11, 11.30, 15.

