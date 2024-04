Non ce l’ha fatta Liliana Niculina Balditi, 37 anni, di origine rumene residente a Cremona, che la notte tra il 20 e 21 marzo era finita contro un albero a Como, mentre guidava la sua auto. La giovane è deceduta all’Ospedale Sant’Anna di Como, in cui era ricoverata da quella notte. Vigili del fuoco e 118 l’avevano estratta a fatica dall’abitacolo dell’auto, distrutta nella parte anteriore. Secondo i rilievi dei carabinieri di Como, l’incidente ha visto coinvolto solo la sua auto che, per motivi in fase di accertamento, ha sbattuto frontalmente contro un albero.

© Riproduzione riservata