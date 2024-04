Sei primavere fa, il 26 aprile 2018, ci lasciava Mario Coppetti (1913-2018), il giorno successivo alla Festa della Liberazione, un appuntamento che lo scultore non aveva mai mancato di celebrare. Quest’anno, la Fondazione Mario Coppetti intende ricordare la figura del maestro con una mostra diffusa, curata da Rodolfo Bona, nelle vetrine di 13 botteghe della via Robolotti a Cremona. La via Robolotti è una strada ad alta vocazione artistica e artigianale situata nel centro storico di Cremona; un polo attrattivo e di collegamento tra Piazza Roma e l’area di San Francesco-Santa Maria della Pietà. Le botteghe che aderiscono sono:

• RobolottiSei di Manara e Perni

• Arturo Ponce

• Carlson e Neumann •

• Dongh-Pil Im

• Diego Tajè

• Alessandra Pedota

• La botteghina del violino

• Erika Ricciardi

• Luigi Aquilino

• Mario Rastelli

• Pasquale Sardone

• Giuseppe Arrè

• Ettore Nordio

© Riproduzione riservata