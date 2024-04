Di fronte all’imponente aumento del traffico dovuto alle festività di Pasqua, anche la polizia stradale di Cremona ha predisposto in tutta la provincia un rafforzamento dei servizi di vigilanza e presidio delle principali arterie stradali, con un incremento delle pattuglie.

A Cremona e Crema i controlli, con l’utilizzo delle strumentazioni che rilevano la presenza nel sangue di stupefacenti o alcol, sono stati effettuati anche in orari notturni in collaborazione con la Questura e con la presenza del medico della Polizia di Stato Nello Vicidomini. Nel fine settimana appena trascorso, gli agenti della polizia stradale di Cremona guidati dal comandante Federica Deledda, che da domani sarà al comando della stradale di Brescia, hanno ritirato cinque patenti, di cui tre per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Uno dei conducenti fermati, oltre a guidare sotto l’effetto di droghe, si era anche messo alla guida ubriaco. Dal comportamento e dal nervosismo traditi da chi era alla guida, il medico della Questura e gli agenti hanno immediatamente capito lo stato di alterazione in cui versavano gli automobilisti fermati a cui è stato ritirato il permesso di guida.

Altri due conducenti sono stati denunciati per guida senza patente, mentre sabato a Crotta d’Adda un automobilista italiano è finito nei guai in quanto nella sua auto tra i due sedili è stato trovato un coltello lungo 28 centimetri di cui 12 di lama. L’uomo ha provato a giustificarsi dicendo che lo portava per difesa personale.

Infine durante i controlli effettuati in autostrada al casello di Pontevico un automobilista del Ghana residente in provincia di Mantova è stato denunciato a piede libero: agli agenti aveva mostrato una patente che però è risultata contraffatta.

Sara Pizzorni

