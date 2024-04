La formula è rimasta invariata, 21 km tradizionale, 10 km competitiva e 10 km non competitiva, la mezza maratona di Cremona in programma il 20 ottobre prossimo ha già dato il via alle iscrizioni quest’anno con grande anticipo rispetto alla tradizione addirittura a 170 giorni alla partenza della classica del podismo lombardo che dal 2002 coinvolge atlete e atleti italiani e stranieri.

Il percorso non è cambiato e come negli anni scorsi premia le bellezze della città esaltandone le peculiarità architettoniche, storiche e ambientali. La partenza da Corso Vittorio Emanuele, il passaggio sulla sponda del fiume Po e l’arrivo sotto il Torrazzo la torre campanaria più alta d’Europa, transitando accanto alle più belle chiese della città. Invariato anche l’arrivo della 10 chilometri in Piazza Roma.

Tra le novità di quest’anno la voglia di raccontare Cremona e la sua mezza maratona attraverso i social per diffondere le bellezze della città e di una manifestazione ormai amatissima, reel e post racconteranno periodicamente gli oltre vent’anni della corsa anche attraverso i volti dei protagonisti.

Contestualmente alle iscrizioni è partita anche la ricerca dei volontari. Sul sito dell’HMC è possibile trovare tutte le informazioni per dare una mano nella preparazione e svolgimento dell’evento. “I volontari sono il braccio dell’organizzazione e parte integrante della stessa – si legge – sia nel giorno dell’evento che durante l’organizzazione”. Tra i loro compiti, la preparazione logistica, il deposito bagagli, l’accoglienza atleti i punti di ristoro.

Cristina Coppola

