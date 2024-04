Incendio in un bar sul lungomare di Catania

CATANIA (ITALPRESS) – I Vigili del Fuoco del comando di Catania sono intervenuti nelle prime ore del mattino per un incendio che ha coinvolto un locale commerciale in viale Artale Alagona, sul lungomare di Catania. La chiamata è arrivata alla sala operativa poco dopo delle cinque del mattino da parte di residenti dello stesso stabile in ristrutturazione, allarmati da un fragore verosimilmente dovuto ad un’esplosione e da fiamme fortemente alimentate. Sul posto sono state inviate due squadre di vigili del fuoco dalla Sede Centrale del Comando Provinciale, oltre a due autobotti aggiuntive e mezzi di supporto logistico. Lo stabile è stato interamente evacuato a scopo precauzionale e verranno eseguiti e richiesti accertamenti tecnici per valutarne la fruibilità ed eventuali danni strutturali. Una persona è rimasta ustionata ed è stata trasportata in ospedale prima dell’arrivo della squadra dei Vigili del fuoco. Sul posto, per eseguire i necessari accertamenti sulle cause dell’incendio, il personale del Nucleo Investigativo Antincendi dei Vigili del Fuoco, inviato da Palermo, insieme agli agenti della Polizia Scientifica della Questura di Catania. Presente anche personale della Polizia Locale. xo1/vbo

