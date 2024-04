Il sindaco di Castelverde Graziella Locci ha presnetato la lista con la quale si rirpopone alla guida del paese per i prossimi 5 anni. Il nome: “Rinnoviamo ripartendo da solide radici”, 12 persone della società civile che vanno dai 20 ai 65 anni, che coprono tutto il territorio comprese le 5 frazioni, Castelnuovo del Zappa, Marzalengo, Ossalengo/Livrasco, Costa, san Martino in Beliseto.

Questi i nomi che compongono la lista: Marilena Gizzi laureanda in biologia, Costa Sant’Abramo; Serena Gianfranco, responsabile dirigente di produzione con un passato da dirigente gestione sportiva agonistica; Cinzia Vuoto, biologa funzionario di pubblica amministrazione (comune di Cremona); Scarsato Diego: ex istruttore direttivo contabile comunale ora operaio; Principato Riccardo Francesco, maturità classica, attualmente operaio metalmeccanico; Zovadelli Carlo pensionato, naturalista; Rigoni Giovanni architetto, docente scuola media superiore ora in pensione; Giuseppe Franzosi, che si autodefinisce spirito libero, pensionato; Nicola Tinelli, laurea triennale in scienze della natura e dell’ambiente e laurea magistrale in scienze e tecnologie per l’ambiente e le risorse, GEV del plis del Po e del Morbasco; Giulia Scolari, laurea in fotografia presso la Libera Accademia di Belle Arti di Brescia, fotografa e grafica presso un’azienda d’abbigliamento in provincia di Brescia; Fabio Amadini, docente presso la Scuola Primaria di Castelverde, orientatore per la formazione e l’apprendimento professionale, divulgatore culturale nonché assessore alla Cultura uscente.

© Riproduzione riservata