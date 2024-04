Importante riconoscimento per la sezione cremonese dell’associazione di volontariato Angeli in Moto. Il progetto “Distribuzione Farmaci per conto della Asst Cremona”, dopo un’attenta disamina da parte del Comitato Scientifico della Centro Studi Cultura e Società Associazione di Promozione Sociale, ha ricevuto la “Segnalazione di Buon Esempio” per la sezione “Tema Libero” al Premio “Persona e Comunità”, giunto alla sua X Edizione.

Il premio, conferito dal Centro Studi Cultura e Società, valorizza le buone pratiche di enti pubblici e del Terzo Settore che si distinguono per la loro attenzione alla centralità della persona. Il progetto di Angeli in Moto si è distinto per l’impegno nel consegnare a domicilio farmaci salvavita a malati che non sono in grado di procurarseli autonomamente. Un servizio prezioso che garantisce il diritto alla cura a persone fragili e vulnerabili.

La cerimonia di premiazione si terrà mercoledì 24 aprile 2024, alle ore 14:30, presso la Sala Panoramica al 15° piano della Città Metropolitana di Torino in corso Inghilterra.

Nel corso dell’evento, i volontari di Angeli in Moto riceveranno il “Diploma del Centro Studi Cultura e Società” e avranno l’opportunità di presentare il volontariato Angeli in Moto al pubblico.

Un riconoscimento, quello conseguito dall’instancabile sezione di Cremona, che riempie di orgoglio tutta l’associazione e che rappresenta un importante stimolo a continuare con impegno e dedizione in questa attività di fondamentale importanza.

