Da giovedì 11 aprile, nella Sala Puerari di Palazzo Affaitati (via Ugolani Dati, 4), riprendono gli appuntamenti serali organizzati dal Museo di Storia Naturale in collaborazione con i Naturalisti Cremonesi. Singolarità geostoriche e pregi naturalistici di un luogo raro: il Bosco didattico della Provincia di Cremona è il tema conduttore di questo nuovo ciclo di incontri il cui scopo è riportare l’attenzione sul Bosco didattico situato a Castelleone, al margine della ex statale Milano-Cremona, e inserito nella Stazione sperimentale per la conservazione della flora di pianura.

Con i suoi quasi 30 ettari di superficie, il Bosco didattico, costituito dalla Provincia di Cremona e da Regione Lombardia, rappresenta un polo naturalistico di grandissimo pregio storico ed ambientale le cui peculiarità saranno illustrate da coloro che del bosco didattico sono stati i “padri fondatori”. Gli incontri, a cadenza mensile, anticipano le domeniche di apertura al pubblico del Bosco, ne promuovono la fruizione preparando la visita.

Primo appuntamento dunque giovedì 11 aprile, alle 20.45, con l’intervento di Valerio Ferrari, dal titolo La valle del Serio Morto e la curiosa storia di Cascina Stella e del Bosco didattico. Emergenze botaniche in un bosco ricostituito: il caso di Cascina Stella di Castelleone è il tema che tratterà Fabrizio Bonali il 9 maggio, sempre alle 20.45. Ultimo appuntamento giovedì 6 giugno, alla stessa ora, con la relazione di Franco Lavezzi: Gli interventi naturalistici nel Bosco didattico, come “costruire una casa” per la fauna. L’ingresso agli incontri è libero e gratuito.

