Il Centro Culturale Next di Palazzo Schinchinelli Martini in Cremona, si è svolta la conferenza stampa di presentazione della rassegna di teatro “Palcoscenico Cremona”, che si svolgerà in città dal 12 al 14 aprile. Erano presenti Luca Burgazzi, assessore alla cultura del Comune di Cremona, e i rappresentanti dei due enti organizzatori: Paolo Ascagni, presidente nazionale dell’Unione Italiana Libero Teatro, federazione di 800 compagnie teatrali amatoriali, per 15mila soci; Danio Belloni, coordinatore del Centro Culturale Next, la sede operativa della filodrammatica QU.EM. quintelemento, riconosciuta ufficialmente come una delle 15 “sedi itineranti” mondiali della Fondazione Barba-Varley. La rassegna è alla sua seconda edizione, e si avvale del buon esito dell’esordio di un anno fa. Gli enti coinvolti sono gli stessi: oltre agli organizzatori, il Comune di Cremona ed il Museo Archeologico San Lorenzo, ma ad essi, spiega Danio Belloni, “si sono aggiunte la sezione locale di Confcommercio Cultura ed il CIFTA, la federazione internazionale di teatro amatoriale di area e cultura neolatina, diffusa tra Europa Occidentale, Africa francofona e Quebec, con sede a Parigi”. E tali enti, quasi tutti, hanno messo a disposizione i loro spazi per gli eventi, che “infatti si svolgeranno nel Centro Culturale Next, nel Museo Archeologico San Lorenzo, nella sede di Confcommercio ed inoltre al Teatro Monteverdi”.

Il programma è stato presentato da Paolo Ascagni, che ha voluto evidenziare i contenuti innovativi rispetto alla precedente edizione. “Proporremo alla città due spettacoli teatrali, a cura di QU.EM. quintelemento e della Compagnia Gost di Bollate. Al Museo Archeologico, grazie alla disponibilità della conservatrice, Marina Volonté, ci sarà ancora il workshop di ‘TeknoTeatro’, ed apriremo e chiuderemo con i ragazzi del Gruppo Giovani UILT, dal cui laboratorio scaturirà una performance attoriale al Centro Next”. La novità sarà la tavola rotonda di sabato 13 aprile, che nella sede di Confcommercio accoglierà diversi ospiti: il Sindaco e l’Assessore alla Cultura, i rappresentanti di Confcommercio Cultura e Banca Etica, il presidente internazionale del CIFTA ed alcuni dei massimi dirigenti della UILT. “Il tema del dibattito – conclude Ascagni – sarà il rapporto fra teatro e cultura per quel che riguarda, nello specifico, il ruolo delle reti culturali ed associative, nella prospettiva di una sempre maggiore capillarità e soprattutto di una maggiore capacità di interazione e di collaborazione. Ci tengo a precisare che questo tipo di evento vuole marcare un ambito che diventerà una caratteristica tipica della rassegna: la parte prettamente culturale, che mnella prima edizione non potemmo ancora organizzare”.

In rappresentanza del Comune, che ha collaborato in modo determinante alla rassegna, ha preso la parola l’assessore Luca Burgazzi, che tra le altre cose ha espresso il suo apprezzamento per “l’importante ruolo del Centro Next e della UILT, che con ‘Palcoscenico Cremona’ attrae persone da varie parti d’Italia. E voglio anch’io sottolineare la scelta degli organizzatori di aggiungere un evento come la tavola rotonda, perché è quanto mai opportuno valorizzare il ruolo del teatro al di là dei suoi aspetti più immediati e specifici: il teatro, in tutte le sue forme, è un grande veicolo di cultura e socialità, e ciò è ovviamente fondamentale per un’amministrazione comunale”.

© Riproduzione riservata