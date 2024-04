“Di certo in questi ultimi dieci anni i progetti civici che hanno governato la città hanno fatto un flop clamoroso. Basta guardare Cremona come si ritrova a pochi mesi dalle elezioni per capire che le promesse che anche in queste ultime ore vengono date in pasto alla stampa erano, sono e rimarranno promesse. Si guardi l’arredo urbano. Il decoro delle strade. La trascuratezza delle strutture sportive. La gestione del Corpo di Polizia Municipale. Un turismo che non è proprio tutto oro. I peggiori musei, per numero di visite, sono proprio quelli del Comune”. Lo dice Maurizio Dossena della Lista civica Novità a Cremona.

“Un civismo che non è mai stato tale – continua -. Solo un paravento alle politiche del partito Democratico che in crisi di rappresentanza hanno dovuto crearsi una sorta di foglia di fico con un ‘civismo’ direttamente dipendente da lui. Rivotare questi ‘civici’ travestiti è dare continuità alle politiche dell’attuale giunta e del Pd. E incardinare Luciano Pizzetti come garante di questo status quo permanente”.

“Serve una discontinuità che porti a una nuova visione di città. ‘Novità a Cremona’, con Alessandro Portesani, è pronta a farlo. A dimostrare che ci può essere un civismo che non sia solo una foglia di fico per un solo partito, ma sia una comunità di persone che amano la città”, conclude.

