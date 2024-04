Il sindaco di Olmeneta Renzo Felisari non si candiderà per le prossime elezioni. Ma è stato scelto un candidato in continuità con la vecchia amministrazione: l’attuale vicesindaco Claudio Perri. Da una vita in politica, Felisari, alla soglia degli 80 anni ha deciso di ritirarsi anche se, dice, “darò una mano alla composizione della lista di cui io però non farò parte”. Sono tanti i progetti da portare avanti, tra cui l’annoso problema dei passaggi a livello per i quali il sindaco Felisari ha raggiunto un accordo con Rfi per eliminarli.

Silvia Galli

