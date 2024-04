Sarà una lista unica, quella di “Fare nuova la città” e “Cremona attiva”: annunciata l’alleanza ieri sera delle due civiche a sostegno del candidato sindaco Andrea Virgilio. Ancora il nome non è stato deciso, ma tutto è pronto, dal programma ai candidati. Si va dai 25 ai 65 anni, volti nuovi, come ad esempio Cristina Pilati, Michela Marieschi, Francesca Romagnoli, Andrea Ghisoni, ma anche volti che hanno già esperienza amministrativa, come Enrico Manfredini, Cinzia Marenzi, Riccardo Merli. In lista anche gli attuali assessori Barbara Manfredini e Luca Zanacchi. In forse Maurizio Manzi, che scioglierà le riserve nei prossimi giorni.

La serata, con il candidato sindaco Andrea Virgilio e tutta la giunta comunale, è stata l’occasione per presentare la sintesi di un lavoro di partecipazione che ha coinvolto nei mesi scorsi una cinquantina di persone tra amministratori e non per individuare progetti e proposte per costruire il futuro della città. Proprio partendo dalla situazione esistente , l’obiettivo è stato quello di individuare aree di miglioramento o cambiamento. “Non si é trattato – come ha spiegato Enrico Manfredini, consigliere comunale di Fare Nuova la città, di un programma elettorale della lista civica, ma di un primo step che ha bisogno di essere completato e condiviso. Il lavoro continua con il contributo di tutti”.

13 le proposte presentate per il futuro di Cremona:

Offrire servizi sempre più efficienti agli studenti universitari e favorire la loro permanenza a Cremona dopo la laurea;

migliorare sempre più la collaborazione tra Comune, università imprese e portatori d’interesse economici potenziando il sistema Cremona:

potenziare gli interventi per l’ambiente;

cultura e turismo devono essere sempre più motori di crescita per la città;

la scuola si deve confermare un punto prioritario per il futuro della città;

rafforzare l’attenzione verso i giovani;

rafforzare i servizi per gli anziani;

potenziare il welfare per fornire servizi efficaci e supporti ai più fragili;

potenziare gli interventi di rigenerazione urbana per trasformare le aree urbane rendendole più inclusive , sostenibili e vivibili;

potenziare gli sport a Cremona con un’azione di marketing;

aumentare la sicurezza;

continuare nel processo di innovazione per una città sempre più digitale;

supportare i processi decisionali, la pianificazione e il controllo dell’Amministrazione comunale.

Silvia Galli

