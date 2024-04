Un’invasione di colori ha caratterizzato anche questo appuntamento della tradizionale Festa di primavera degli indiani Sikh, denominata del ‘Vaisaki’. In migliaia hanno partecipato, provenienti da tutto il Nord Italia, in primis Brescia, Mantova e Parma. Il corteo ha preso il via dal Foro Boario, dove i partecipanti si sono radunati, per snodarsi poi lungo le vie della città, passando da Porta Mosa, via Cadore, via del Sale, e portandosi fino a Piazzale Azzurri d’Italia.

Intenso il lavoro delle forze dell’ordine che hanno dovuto gestire il traffico per consentire al corteo di transitare indisturbato. Un corteo come sempre pacifico e coloratissimo poiché i partecipanti erano tutti abbigliati in perfetto stile Sikh: con ampi turbanti gli uomini e con sgargianti vesti le donne, a formare uno spettacolo davvero grandioso. Molti anche i cremonesi che hanno seguito con curiosità l’evento.

